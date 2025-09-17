Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 33
Guadalajara, Jal., A 18 llegó el número de fallecidos por las torrenciales lluvias en Jalisco durante la presente temporada, luego de que el cuerpo de Miguel Ángel, de 17 años, fue localizado ayer en la madrugada en Puerto Vallarta, tras ser arrastrado por la corriente de un canal.
Además, en el municipio de Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara, servicios de rescate buscan a un joven de 20 años desa-parecido antenoche cuando se lo llevó la corriente por las inundaciones, informó Sergio Ramírez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco (Uepcj).
Autoridades informaron que a Miguel Ángel se lo llevó la corriente de un canal de la delegación vallartense de Ixtapa cuando circulaba en una moto y al atravesar un vado el torrente lo arrastró sin que se supiera más de él, hasta pasadas las 5 de la mañana del martes, cuando fue hallado su cadáver.
En Tonalá, cuerpos de rescate continuaban la búsqueda del muchacho de 20 años, cuya identidad se desconoce hasta ahora que habría sido remolcado por las aguas de los canales que desembocan en el parque Luis Quintanar.
El titular de la Uepcj explicó que el rastreo inició el lunes, tras el primer reporte y el martes se reforzó con un helicóptero del gobierno estatal, además de personal por tierra.
Mencionó que los aguaceros la noche del lunes y madrugada del martes ocasionaron incidencias en varios puntos de Jalisco, por lo que elementos de la Uepcj en coordinación con instancias municipales y federales fueron desplegados para atender las emergencias.
En Tlajomulco, también en la zona metropolitana de Guadalajara, brigadas de protección civil operan bombas de achique en la colonia Los Sauces y en la zona de la avenida Adolf Horn y 1º de Mayo, donde el agua alcanzó niveles considerables.
En la comunidad de Nextipac, municipio de Jocotepec, 30 viviendas se anegaron y seis tuvieron daño en menaje. Autoridades evalúan los daños y apoyan a las familias damnificadas.
En El Salto, en la misma zona, un canal de la colonia San José del 15 se desbordó y provocó afectaciones en la vía pública.
En Guadalajara, capital del estado, hubo anegaciones en las colonias Obrera Barrera, Vistas del Nilo y Lomas del Paraíso, además de la caída de seis árboles, uno sobre una vivienda, una barda colapsada y tres vehículos varados.
Las lluvias también inundaron vialidades en Zapopan, donde al menos tres casas resultaron perjudicadas, seis automotores averiados y un árbol se vino abajo.
(Con información de Javier Santos )