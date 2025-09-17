▲ Vehículos quedaron bajo el agua por las recientes lluvias en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Foto Facebook Punto Rojo Tlajomulco

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 33

Guadalajara, Jal., A 18 llegó el número de fallecidos por las torrenciales lluvias en Jalisco durante la presente temporada, luego de que el cuerpo de Miguel Ángel, de 17 años, fue localizado ayer en la madrugada en Puerto Vallarta, tras ser arrastrado por la corriente de un canal.

Además, en el municipio de Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara, servicios de rescate buscan a un joven de 20 años desa-parecido antenoche cuando se lo llevó la corriente por las inundaciones, informó Sergio Ramírez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco (Uepcj).

Autoridades informaron que a Miguel Ángel se lo llevó la corriente de un canal de la delegación vallartense de Ixtapa cuando circulaba en una moto y al atravesar un vado el torrente lo arrastró sin que se supiera más de él, hasta pasadas las 5 de la mañana del martes, cuando fue hallado su cadáver.

En Tonalá, cuerpos de rescate continuaban la búsqueda del muchacho de 20 años, cuya identidad se desconoce hasta ahora que habría sido remolcado por las aguas de los canales que desembocan en el parque Luis Quintanar.

El titular de la Uepcj explicó que el rastreo inició el lunes, tras el primer reporte y el martes se reforzó con un helicóptero del gobierno estatal, además de personal por tierra.