▲ Un tramo de la vía que se localiza en el poblado de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur, se partió tras el paso de una pipa de gas, a consecuencia de los aguaceros. Foto cortesía Martín Inzunza

Raymundo León

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 33

La Paz, BCS., Una tromba provocada por la tormenta tropical Mario partió la carretera Transpeninsular, en el kilómetro 82, donde una pipa de gas de doble cilindro quedó colgando; mientras, calles y casas de las colonias Paredones y Piedras Negras del poblado de San Ignacio, municipio de Mulegé, se inundaron por la crecida de los arroyos.

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar, aseguró que “jamás en la historia de San Ignacio había llovido con esa intensidad, como el lunes; la corriente de los arroyos arrastraron vehículos y anegaron las calles y viviendas en sectores donde normalmente no llega el agua”.

Explicó que después de que cesó la precipitación, maquinaria de la Junta Estatal de Caminos y de las fuerzas armadas se trasladaron al kilómetro 82 para habilitar un paso provisional, por lo que ayer ya se pudo circular con precaución.

Detalló que elementos de la Cruz Roja acudieron a dar atención médica de emergencia a la población damnificada, a la que se le ofreció resguardarse en albergues y hoteles con respaldo del ayuntamiento.

Mencionó que los bailes programados con motivo de las fiestas patrias fueron suspendidos en Mulegé, en solidaridad con los habitantes de San Ignacio.