Tormenta Mario causa anegaciones
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 33
La Paz, BCS., Una tromba provocada por la tormenta tropical Mario partió la carretera Transpeninsular, en el kilómetro 82, donde una pipa de gas de doble cilindro quedó colgando; mientras, calles y casas de las colonias Paredones y Piedras Negras del poblado de San Ignacio, municipio de Mulegé, se inundaron por la crecida de los arroyos.
La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar, aseguró que “jamás en la historia de San Ignacio había llovido con esa intensidad, como el lunes; la corriente de los arroyos arrastraron vehículos y anegaron las calles y viviendas en sectores donde normalmente no llega el agua”.
Explicó que después de que cesó la precipitación, maquinaria de la Junta Estatal de Caminos y de las fuerzas armadas se trasladaron al kilómetro 82 para habilitar un paso provisional, por lo que ayer ya se pudo circular con precaución.
Detalló que elementos de la Cruz Roja acudieron a dar atención médica de emergencia a la población damnificada, a la que se le ofreció resguardarse en albergues y hoteles con respaldo del ayuntamiento.
Mencionó que los bailes programados con motivo de las fiestas patrias fueron suspendidos en Mulegé, en solidaridad con los habitantes de San Ignacio.
Puntualizó que el ayuntamiento y el DIF municipal abrieron un centro de acopio en la plaza pública de San Ignacio para recibir todo tipo de apoyo, tanto de autoridades gubernamentales como de la población civil, en respaldo a los afectados.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta Mario se degradó ayer a depresión tropical, pero sus desprendimientos nubosos mantendrán lluvias muy fuertes en la península de Baja California.
Precisó que ayer, el meteoro se localizó a las 15:15 horas, tiempo del centro de México, a 585 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 800 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, ambas poblaciones de Baja California Sur, y continúa debilitándose gradualmente y se aleja de las costas mexicanas.
Para hoy se esperan lluvias intensas en Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, de acuerdo con el pronóstico extendido.