Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 9

Los Ángeles. La reguetonera colombiana Karol G y las estrellas del pop Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezarán la próxima edición de Coachella, el mayor festival de música realizado anualmente en California, informaron los organizadores.

La fiesta de la música se celebrará dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril, y del 17 al 19 de abril, en la localidad de Indio, en la costa oeste de Estados Unidos.

Los tres artistas viven un año exitoso con el lanzamiento de nuevos trabajos musicales.

Carpenter, con su séptimo álbum de estudio Man’s Best Friend, liderará la programación del primer día del festival, mientras que Bieber y su Swag (sucedido por el sorpresivo Swag II este mes), cantará el sábado, dejando el cierre para Karol G y su Tropicoqueta.