El sismo fue uno de los acontecimientos que marcaron de manera decisiva la historia contemporánea del país
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 9
La Cineteca Nacional México y la de Chapultepec presentan, del 19 al 25 de septiembre, un programa especial de cine dedicado a conmemorar los 40 años del sismo de 1985, uno de los acontecimientos que marcaron de manera decisiva la historia contemporánea del país.
En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, y a través de una selección de documentales, cortometrajes y materiales de archivo, se creó el ciclo A 40 años del sismo de 1985, que busca recuperar la memoria colectiva en torno a los hechos trágicos, la resiliencia ciudadana y las transformaciones sociales que emergieron tras el terremoto. Se trata de una programación especial para reflexionar sobre la fuerza de la organización comunitaria y la importancia del rescate de la memoria cinematográfica en torno a desastres naturales.
A 40 años del sismo de 1985 incluirá una versión digitalizada y restaurada de No les pedimos un viaje a la Luna (1986), película dirigida por María del Carmen de Lara, integrante del colectivo Cine Mujer.
Este documental recoge los testimonios de mujeres obreras que, tras el colapso de fábricas textiles durante el terremoto, perdieron a compañeras y familiares, y se enfrentaron a la indiferencia de las autoridades. Una obra clave que visibiliza la organización política nacida en la emergencia y las luchas laborales mexicanas encabezadas por mujeres.
El trabajo de restauración y digitalización, a cargo del Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de la Cineteca Nacional México, permitió recuperar con fidelidad la calidad de imagen y sonido del material original en 16 milímetros, asegurando su preservación y accesibilidad para nuevas generaciones. Esta serie de proyecciones representa una oportunidad única para rencontrarse con material histórico cuya vigencia y fuerza siguen interpelando al presente.
La primera función de la versión restaurada tendrá lugar el próximo viernes 19 de septiembre a las 18 horas en la Sala 10 de Cineteca Nacional México. La proyección contará con la participación de la directora María del Carmen de Lara, algunas costureras sobrevivientes del 85 y la especialista en cine Adriana Bellamy.
Además de esta pieza restaurada, el programa A 40 años del sismo de 1985 incluirá algunos materiales audiovisuales provenientes de los acervos y colecciones del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC-UNAM), el Centro Ricardo B. Salinas Pliego (Arte & Cultura) y de la periodista Neysha Zayas.
A través de tres programas podrán revisarse seis títulos sobre los hechos del 85: Los actores de la reconstrucción (Demetrio Bilbatúa, 1987, 20 minutos), Temblor (Colección Octavio Moreno Toscano, 1985, cuatro minutos), Noticiero continental 1480 (Coty / Lucero Hernández Bravo, 1985, nueve minutos), México: Una ciudad entre ruinas (Neysha Zayas,1985, 32 minutos), Para muestra basta un botón (Gabriela Espinosa y Sergio Luis Franco, 1987, 22 minutos) y Después del sismo (Eduardo Pérez Salazar, 1991, 37minutos).
Paralelamente, el programa estará acompañado por En Memoria, 1985, una exhibición con obra del fotoperiodista Pedro Valtierra. La muestra está integrada por 24 fotografías, algunas publicadas en el periódico La Jornada en los días posteriores al sismo, otras difundidas años después en la revista Cuartoscuro, y varias que se presentan por primera vez al público.
En Memoria, 1985 estará disponible del 19 de septiembre al 19 de octubre en el vestíbulo de la Sala 1 de Cineteca Nacional México. La muestra fotográfica será inaugurada el próximo viernes 19 a las 17 horas y contará con la participación de Pedro Valtierra.