▲ Fotograma de la cinta No les pedimos un viaje a la Luna, de María del Carmen de Lara. El ciclo se realizará del 19 al 25 de septiembre.

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 9

La Cineteca Nacional México y la de Chapultepec presentan, del 19 al 25 de septiembre, un programa especial de cine dedicado a conmemorar los 40 años del sismo de 1985, uno de los acontecimientos que marcaron de manera decisiva la historia contemporánea del país.

En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, y a través de una selección de documentales, cortometrajes y materiales de archivo, se creó el ciclo A 40 años del sismo de 1985, que busca recuperar la memoria colectiva en torno a los hechos trágicos, la resiliencia ciudadana y las transformaciones sociales que emergieron tras el terremoto. Se trata de una programación especial para reflexionar sobre la fuerza de la organización comunitaria y la importancia del rescate de la memoria cinematográfica en torno a desastres naturales.

A 40 años del sismo de 1985 incluirá una versión digitalizada y restaurada de No les pedimos un viaje a la Luna (1986), película dirigida por María del Carmen de Lara, integrante del colectivo Cine Mujer.

Este documental recoge los testimonios de mujeres obreras que, tras el colapso de fábricas textiles durante el terremoto, perdieron a compañeras y familiares, y se enfrentaron a la indiferencia de las autoridades. Una obra clave que visibiliza la organización política nacida en la emergencia y las luchas laborales mexicanas encabezadas por mujeres.

El trabajo de restauración y digitalización, a cargo del Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de la Cineteca Nacional México, permitió recuperar con fidelidad la calidad de imagen y sonido del material original en 16 milímetros, asegurando su preservación y accesibilidad para nuevas generaciones. Esta serie de proyecciones representa una oportunidad única para rencontrarse con material histórico cuya vigencia y fuerza siguen interpelando al presente.