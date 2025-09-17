Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 8

Madrid. España no acudirá a Eurovisión “si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza”, anunció la corporación pública Radio Televisión Española (RTVE), encargada de seleccionar al representante.

España se une así a Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que ya han advertido que no enviarán representante en 2026 si Israel participa, pero es el primero de los países del llamado grupo Big Five (compuesto también por Reino Unido, Francia, Italia y Alemania) en decirse dispuesto a boicotear el certamen por la presencia israelí.

Estos “cinco grandes” países compiten sin tener que clasificarse, al ser los que más contribuyen económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), propietaria y gestora de Eurovisión.

Como resultado, en el año 2000 se creó una norma que les permitía acceder directamente a la final del Festival de Eurovisión.

RTVE espera que la UER decida dejar fuera del concurso a Israel en su asamblea general de diciembre.