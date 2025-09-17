La banda de rock participó en los festejos patrios de la alcaldía Venustiano Carranza
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 8
Luego de 30 años, Caifanes tomó de nuevo la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, pero esta vez, para celebrar las fiestas patrias con más de 100 mil aliados que entonaron a todo pulmón un fragmento del Himno Nacional acompañados por el sax de Diego Herrera y retumbó: ¡Viva México!
Otro emotivo momento, que caló hondo, fue cuando Saúl Hernández, recordó y rindió homenaje a las víctimas de la explosión de la pipa en el puente La Concordia, en Iztapalapa: “Buenas noches, bienvenida raza y gracias por estar aquí. Quiero mandar un abrazo fuerte y solidario a las familias de las víctimas, donde desgraciadamente murieron varios; mandamos nuestro amor y corazón con todo cariño”.
El concierto de la banda de rock, liderada por Hernández, se realizó antes del Grito de Independencia, que se dio en diversos puntos de la Ciudad de México y entidades del país, destacando el del Zócalo capitalino, cuya ceremonia fue encabezada por primera vez por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Cuando apareció la legendaria agrupación, vibraron los corazones, con Antes de que nos olviden, tema con el cual Caifanes abrió una noche donde miles de almas se conectaron de una manera especial, prevalecieron la conciencia social, la camaradería y los colores del lábaro patrio relucieron en pantalla y ondearon en el asta bandera, colocada en medio de la saturada plaza.
También ante los miles de ojos se recordó con una frase al corresponsal de La Jornada, Javier Valdez, quien fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, en 2017: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.
Imparables, los Caifanes continuaron con Para que no digas que no pienso en ti, Detrás de ti, Miedo y uno de sus recientes temas Y caíste. Con Los dioses ocultos, el ambiente ya estaba prendido, pero resonaron en niños, jóvenes y adultos, Cuéntame, Mátenme porque me muero, Nubes y Viento.
Desde los árboles y el distribuidor vial, las personas disfrutaron el concierto; incluso desde temprano fueron llegando los seguidores caifaneros quienes buscaron el mejor lugar de la explanada para esperar a que dieran las nueve de la noche y aparecieran Saúl Hernández, Diego Herrera, Alfonso André, Marco Rentería y Rodrigo Baills para llevarlos a un viaje por el tiempo. Además, la banda había adelantado en sus redes sociales que no habría lugares VIP.
El repertorio sumó otras icónicas canciones como No dejes que, Afuera, Aquí no es así, una versión de Pachuco, rola que hizo famosa la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, La célula que explota y La negra Tomasa.
De las míticas presentaciones de la banda, se recuerda aquella de 1995, en esta misma alcaldía, cuando se armó una gresca al terminar el concierto, que según se dijo, había convocado a alrededor de 40 mil jóvenes roqueros. En el alboroto, según contaron asistentes y refieren algunas publicaciones, fueron lanzadas piedras y botellas de vidrio contra una camioneta de Radio Centro, que terminó incendiada. Asimismo, sucedió con algunas patrullas que acabaron desvalijadas y quemadas, hasta que llegaron los granaderos lanzando gas lacrimógeno.
Ahora en 2025, Caifanes, luego de agotar taquillas en diversos recintos nacionales y extranjeros y de presentarse con éxito en la alcaldía Venustiano Carranza, abrió una quinta fecha, en diciembre próximo, en el Palacio de los Deportes, pues ya colgó cuatro llenos en el Domo de cobre.