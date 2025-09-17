Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 8

Luego de 30 años, Caifanes tomó de nuevo la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, pero esta vez, para celebrar las fiestas patrias con más de 100 mil aliados que entonaron a todo pulmón un fragmento del Himno Nacional acompañados por el sax de Diego Herrera y retumbó: ¡Viva México!

Otro emotivo momento, que caló hondo, fue cuando Saúl Hernández, recordó y rindió homenaje a las víctimas de la explosión de la pipa en el puente La Concordia, en Iztapalapa: “Buenas noches, bienvenida raza y gracias por estar aquí. Quiero mandar un abrazo fuerte y solidario a las familias de las víctimas, donde desgraciadamente murieron varios; mandamos nuestro amor y corazón con todo cariño”.

El concierto de la banda de rock, liderada por Hernández, se realizó antes del Grito de Independencia, que se dio en diversos puntos de la Ciudad de México y entidades del país, destacando el del Zócalo capitalino, cuya ceremonia fue encabezada por primera vez por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuando apareció la legendaria agrupación, vibraron los corazones, con Antes de que nos olviden, tema con el cual Caifanes abrió una noche donde miles de almas se conectaron de una manera especial, prevalecieron la conciencia social, la camaradería y los colores del lábaro patrio relucieron en pantalla y ondearon en el asta bandera, colocada en medio de la saturada plaza.

También ante los miles de ojos se recordó con una frase al corresponsal de La Jornada, Javier Valdez, quien fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, en 2017: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.

Imparables, los Caifanes continuaron con Para que no digas que no pienso en ti, Detrás de ti, Miedo y uno de sus recientes temas Y caíste. Con Los dioses ocultos, el ambiente ya estaba prendido, pero resonaron en niños, jóvenes y adultos, Cuéntame, Mátenme porque me muero, Nubes y Viento.