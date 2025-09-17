De la Redacción

Robert Redford, legendario y querido astro del cine estadunidense que nunca ganó un premio Oscar por su actuación, murió ayer por la mañana en Utah a los 89 años. Fue creador del Festival de Cine de Sundance.

El actor falleció mientras dormía “en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, difundió su agente Cindi Berger en un comunicado. La familia “pide respeto a su intimidad”, agregó, sin informar la causa del deceso.

Con su insolente belleza, Redford representaba una cara de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y próspero. Activista ambiental, luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

“Soy un chico común y corriente con cabello rubio”, pregonaba, recordando que nadie lo consideraba guapo cuando era un desconocido y estaba desempleado. La imagen glamorosa siempre le molestó.

Creó en 1981 el Instituto Sundance, un laboratorio para jóvenes directores estadunidenses y extranjeros. Lanzó el Festival de Cine Sundance en 1985. Ese espacio se convirtió en referente internacional de las producciones independientes.

El festival impulsó a cineastas como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Robert Rodríguez.

A propósito del deceso, el festival difundió a través de su cuenta en X: “La visión de Bob de crear un espacio y una plataforma para voces independientes dio inicio a un movimiento que, más de cuatro décadas después, ha inspirado a generaciones de artistas y redefinido el cine en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Añadió que “más allá de sus enormes contribuciones a la cultura en general, echaremos de menos su generosidad, su claridad de propósito, su curiosidad, su espíritu rebelde y su amor por el proceso creativo”.

Meryl Streep, quien actuó junto con Redford en África mía (1985), difundió en un comunicado: “uno de los leones ha fallecido. Descansa en paz, mi querido amigo”.

Morgan Freeman recordó en su cuenta de X que inició una gran amistad con Redford al trabajar con él en Brubaker en 1980: “volver a colaborar en Una vida sin terminar fue un sueño hecho realidad. Descansa en paz, amigo mío”.

Los más importantes diarios estadunidenses, como The Washington Post, Chicago Tribune, Boston Globe, Los Angeles Times y Star Tribune, destacaron en sus portales el fallecimiento de esta la leyenda.

Nacido como Charles Robert Redford Jr el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, era hijo de un contador. En los años 50 se mudó a Nueva York con la idea de convertirse en pintor, pero terminó inclinándose por la actuación. En 1967 interpretó a un joven recién casado junto con Jane Fonda en la comedia romántica Descalzos en el parque.

Su celebridad comenzó en compañía de Paul Newman, como el delincuente simpático en Butch Cassidy & Sundance Kid (1969, ganadora de cuatro Oscar). Tras ese éxito, George Roy Hill reunió a Redford y Newman en El golpe.