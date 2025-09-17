Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 27

Madrid. Tras varios encuentros en ciudades “neutrales”, como Estocolmo y Ginebra, finalmente las delegaciones de Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo en Madrid sobre el funcionamiento y la gestión de la plataforma TikTok, una de las más populares de la actualidad y cuyo uso está muy extendido entre los más jóvenes.

La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Santa Cruz, que es a su vez la sede del ministerio de Asuntos Exteriores de España, cuyo gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, mantiene unas relaciones ásperas con el de Donald Trump, si bien ha fortalecido en los últimos años sus vínculos políticos y comerciales con la potencia asiática.

El acuerdo alcanzado permitirá que la plataforma TikTok pase a control estadunidense en su territorio y se disipen los problemas de seguridad que alega. La delegación de Estados Unidos estuvo presidida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien confirmó personalmente “el marco de un acuerdo” con el gobierno chino, presidido por el presidente Xi Jinping.

La primera información pública sobre la reunión en Madrid no procedió de la capital española, sino desde la propia Casa Blanca, donde el presidente Trump informó a través de sus redes sociales que la reunión entre representantes comerciales chinos y estadunidenses concluyó con un acuerdo “sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar”. Y advirtió que “la gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien”, Trump, además, anunció una llamada inminente con su homologo chino ya que “¡La relación sigue siendo fuerte!”