Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 27

Washington. Stephen Miran, consejero del presidente Donald Trump, se convirtió oficialmente ayer en uno de los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), justo a tiempo para participar en una reunión clave sobre las tasas de interés.

Miran prestó juramento como gobernador de la Fed, informó el banco central en un comunicado. El juramento se dio después de ganar por estrecho margen una elección en el Senado el lunes por la noche, convirtiéndose en uno de los 12 miembros con voto en comité de política monetaria del banco central. La reunión de política monetaria de dos días de la Fed comenzó justo después del juramento.

El Comité Federal de Mercado Abierto o comité de política monetaria (FOMC), culminará su reunión el miércoles, el mercado espera una baja en las tasas de interés, en medio de las presiones al banco central por parte de Trump para abaratar el crédito e impulsar el consumo y la inversión.

El pronóstico de especialistas es que la Reserva Federal recorte su tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual, al rango de entre 4 y 4.25 por ciento.