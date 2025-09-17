Alejandro Alegría y Ap

El Departamento del Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó la inmunidad antimonopolio que hacía posible desde mayo de 2016 la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, decisión que, según las aerolíneas involucradas, “perjudicará significativamente” empleos y a los consumidores.

“Las promesas vacías no significan nada. Tras años de aprovecharse de Estados Unidos y de nuestras aerolíneas, necesitamos ver acciones definitivas por parte de México que igualen las condiciones y restablezcan la equidad”, dijo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy.

Lo anterior ocurre sólo unos días después de que la aerolínea mexicana entregó la respuesta formal a la orden emitida por el gobierno del presidente Donald Trump el 19 de julio de 2025 que puso bajo revisión la alianza bajo el argumento de que se violaba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México de 2015.

La determinación es una respuesta a la decisión tomada en 2022 por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir de 61 a 52 por hora las operaciones de aterrizaje y despegue, debido a la saturación, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en agosto de 2023 de reducirlas a 43, además de trasladar el movimiento de carga del AICM al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.