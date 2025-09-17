Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 23

El inicio de las consultas públicas para la revisión del T-MEC proporcionará certidumbre, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Después de que el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, y la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunciaron por separado la publicación del aviso del inicio del proceso, el organismo empresarial más antiguo del país señaló que asumirá “un papel activo”, pues representa a más de 2 millones de empresarios y dueños de negocios familiares.

“Ambas consultas públicas constituyen un mecanismo esencial de transparencia y participación. Las propuestas, observaciones y decisiones que surjan impactarán directamente en las reglas de origen, la facilitación comercial, los servicios, la propiedad intelectual, el medio ambiente, las disposiciones laborales, las contrataciones públicas, la economía digital, los mecanismos de solución de controversias y la competitividad de las empresas mexicanas”, señaló el organismo dirigido por Octavio de la Torre de Stéffano.

“Confiamos en que se establecerá un calendario de información y diálogo que dé certidumbre a los empresarios y dueños de negocios familiares en todo el país”, destacó la Concanaco.

El organismo que representa a los sectores que aportan dos terceras partes de la economía mexicana señaló que buscará que sean integradas las propuestas del sector privado.

Apuntó que, como parte de los objetivos de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32, pugnarán por dar prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en especial las que cuenten con condiciones claras y equitativas para participar en las cadenas de valor.