Usted está aquí:Inicio/Economía/Pendiente, un “acuerdo grandioso” con Canadá/
Pendiente, un “acuerdo grandioso” con Canadá
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 23

El gobierno de Donald Trump esperaba negociar un acuerdo más grandioso con Canadá que simplemente una renovación del Acuerdo Comercial Canadá-Estados Unidos-México (T-MEC), pero no parece posible en este momento, declaró ayer el embajador de Washington en Ottawa, Pete Hoekstra.

“En cuanto a energía, autos, nuclear, defensa y todo ese tipo de cosas, esperábamos que no sólo renegociáramos el acuerdo comercial, sino que pudiéramos llevarlo a ser algo mucho más grande.

“Es obvio, al menos en este momento, que eso no va a suceder”, expresó Hoekstra, sin explicar con detalle qué impedía la realización de dicho acuerdo, en declaraciones citadas por el diario canadiense The Globe and Mail.

