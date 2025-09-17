Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 23
El gobierno de Donald Trump esperaba negociar un acuerdo más grandioso con Canadá que simplemente una renovación del Acuerdo Comercial Canadá-Estados Unidos-México (T-MEC), pero no parece posible en este momento, declaró ayer el embajador de Washington en Ottawa, Pete Hoekstra.
“En cuanto a energía, autos, nuclear, defensa y todo ese tipo de cosas, esperábamos que no sólo renegociáramos el acuerdo comercial, sino que pudiéramos llevarlo a ser algo mucho más grande.
“Es obvio, al menos en este momento, que eso no va a suceder”, expresó Hoekstra, sin explicar con detalle qué impedía la realización de dicho acuerdo, en declaraciones citadas por el diario canadiense The Globe and Mail.