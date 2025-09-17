Braulio Carbajal

La revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) –un pacto del que depende en buena medida la economía nacional– se inició ayer con el anuncio del proceso de evaluación por parte de los tres socios del acuerdo, que dará comienzo esta semana. La confirmación fue hecha por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, poco después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer que hoy hará públicas las reglas del proceso de revisión, un paso similar al que dará México con la divulgación de sus propios mecanismos en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de hoy y hasta enero, los tres países tienen que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado, que entró en vigor en enero de 2020, y empezar la revisión, explicó Ebrard.

Hasta ahora, Canadá es el único de los tres integrantes del T-MEC que no se ha pronunciado sobre el tema. El primer ministro de ese país, Mark Carney, realizará una visita oficial a la Ciudad de México mañana y el viernes; con el propósito de reforzar los lazos entre ambas naciones.

Actualmente, México enfrenta aranceles de Estados Unidos relacionados con cuestiones de migración y tráfico de fentanilo, pero ninguno en productos exportados a través del T-MEC. Incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló recientemente que México tiene una tasa arancelaria efectiva de sólo 4.7 por ciento, la segunda más baja del mundo, muy por debajo del 9.7 por ciento de la Unión Europea y del 40.4 por ciento de China (https://t.ly/FrANV).

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio que al cierre del primer semestre se ubicaba en un monto histórico de 432 mil 600 millones de dólares.

La región de Norteamérica está tan integrada gracias al T-MEC (antes Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y de acuerdo con Ismael Ortiz, jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, los tres países comercian 6 millones de dólares por minuto.