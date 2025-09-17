Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. a39

Nueva York. Para el beisbol de las Grandes Ligas el mercado mexicano es una prioridad y se ha contemplado realizar juegos más allá de los que se llevarían a cabo en 2026, dijo ayer el comisionado Rob Manfred.

Las Mayores han realizado partidos de temporada regular en Monterrey en 1996, 1999, 2018 y 2019, y en Ciudad de México en 2023 y 2024. Se espera que los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego jueguen en la capital del país el próximo 25 y 26 de abril.

“Hemos trabajado muy duro para desarrollar mejores relaciones con las ligas profesionales mexicanas. Creemos que finalmente podemos construir esos vínculos de una manera que se parezcan a Japón y Corea. La liga profesional doméstica prospera, tenemos suficientes peloteros que vienen a Estados Unidos para jugar, lo que impulsa nuestro negocio aquí”, comentó Manfred.

Este año no se realizaron partidos de temporada regular en México, más que la serie amistosa entre Sultanes de Monterrey y Medias Rojas de Boston que se jugó en el estadio Mobil Super.

Las Grandes Ligas han abandonado los planes de realizar dos juegos en Londres la próxima temporada debido a problemas de programación con el estadio Olímpico de West Ham y el socio televisivo de este deporte. Se esperaba que los Yanquis de Nueva York y los Azulejos de Toronto se enfrentaran en Londres el 13 y 14 de junio, pero los hammers jugarán en casa su encuentro de la última fecha de la Liga Premier contra el Leeds el 24 de mayo.