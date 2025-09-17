El siete veces campeón del mundo de la F1 pide a la comunidad internacional no permanecer indiferente
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. a39
Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, se pronunció de nuevo a través de sus redes sociales respecto de los devastadores ataques de Israel a la franja de Gaza y pidió a la comunidad internacional no permanecer indiferente ante lo que ocurre en la región.
“La situación en Gaza empeora cada día. En los últimos dos años, más de 10 por ciento de la población ha sido asesinada o herida, incluyendo a decenas de miles de niños. La reciente incursión en la ciudad de Gaza ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, mientras los hospitales en toda la franja ya están desbordados con quienes sufren de hambruna y con las víctimas de los bombardeos”, mencionó el piloto de Ferrari en un comunicado.
“Una comisión de investigación de la ONU describió lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio. Como seres humanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados y permitir que esto siga sucediendo. Es difícil no sentirse impotente ante tanta tragedia”, agregó.
Apoyo a la causa
Hamilton reveló que ha realizado donaciones a tres organizaciones que apoyan la causa: la Media Luna Roja Palestina, Médicos Sin Fronteras y Save the Children UK. El piloto de la máxima categoría del automovilismo, junto con el entrenador español Pep Guardiola y el futbolista Mohamed Salah, han sido algunos de los referentes del deporte en condenar los ataques perpetrados por Israel a la franja de Gaza.