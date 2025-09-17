De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. a39

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, se pronunció de nuevo a través de sus redes sociales respecto de los devastadores ataques de Israel a la franja de Gaza y pidió a la comunidad internacional no permanecer indiferente ante lo que ocurre en la región.

“La situación en Gaza empeora cada día. En los últimos dos años, más de 10 por ciento de la población ha sido asesinada o herida, incluyendo a decenas de miles de niños. La reciente incursión en la ciudad de Gaza ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, mientras los hospitales en toda la franja ya están desbordados con quienes sufren de hambruna y con las víctimas de los bombardeos”, mencionó el piloto de Ferrari en un comunicado.