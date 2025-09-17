Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. a12

Turín. Las emociones en la Liga de Campeones de Europa relucieron desde la primera jornada. Con ocho goles en el segundo tiempo y tras reponerse de un 2-4 en contra, la Juventus rescató un valioso empate (4-4) ante el Borussia Dortmund, en el partido que se disputó en el Allianz Stadium.

Después de un soso primer tiempo entre alemanes e italianos, protagonistas de la final de la Champions en 1997 ganada por el Dortmund, ambos conjuntos brindaron una segunda mitad de locura.

El club teutón se adelantó por medio de Karim Adeyemi (52), a pase de Serhou Guirassy. La Vecchia Signora, colíder de la Serie A con nueve puntos en tres partidos disputados, igualó con un derechazo al ángulo de su prodigio turco Kenan Yildiz (63).

Lukas Nmecha le devolvió la ventaja al Dortmund con un disparo ajustado desde la media luna del área (65). Poco después de saltar al terreno de juego, el serbio Dusan Vlahovic, equilibró de nuevo la balanza (2-2) en el 67.

Pero el conjunto alemán, subcampeón en 2024 y cuartofinalista el año pasado, pareció asegurar los tres puntos con los goles de Yan Couto (74) y el penal convertido por Ramy Bensebaini (86) para ponerse 2-4. En el tiempo añadido (90+4), Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspenso del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.