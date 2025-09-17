Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. a12

Ante la carga de trabajo a la que se enfrenta el futbol profesional, los sindicatos de jugadores advierten que el calendario de partidos internacionales y competencias locales es inseguro e insostenible. Según datos de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro), 31 por ciento de los integrantes de un equipo fueron convocados a más de 55 encuentros en un año, cifra que los expertos médicos estiman como límite. Lejos de establecer nuevas políticas sobre el derecho de los deportistas a periodos de descanso más amplios, la FIFA anunció ayer que compensará con 355 millones de dólares a los clubes que cedan a sus seleccionados para participar en la Copa Mundial 2026, lo que supone 70 por ciento más respecto a la cantidad distribuida en 2022.

Durante el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá –del 11 de junio al 19 de julio de 2026–, la participación se ampliará de 32 a 48 representativos nacionales, con un significativo aumento del número de compromisos (de 64 a 104). “Se han jugado torneos totalmente a destiempo, fuera de temporada. Todos lo sabemos, pero muy pocos lo dicen: no se respeta el descanso del futbolista”, señala a La Jornada el argentino Sergio Marchi, presidente de Fifpro Sudamérica. “No ha habido ningún tipo de consideración para los atletas, hay que respetar al ser humano por encima del negocio, reflexionar y tomar nota, no sólo generar más y más espectáculos, porque no todo es marketing en el futbol”.

Ingresos vs lesiones'

En la edición celebrada hace tres años en Qatar, los jugadores de las 32 selecciones participantes permitieron la distribución de “209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones miembro, procedentes de las seis principales confederaciones”, destacó en el mismo documento la FIFA, cuya expansión de torneos por América del Norte y África –Mundial de Clubes (Estados Unidos) y Copa Intercontinental 2025 (Egipto)– ha garantizado ingresos millonarios, pero también lesiones y expresiones públicas de entrenadores que cuestionan la legalidad de “establecer unilateralmente el calendario internacional de partidos”.