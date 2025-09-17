De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. a11

La intensidad estaba intacta, al igual que su burbujeante sonrisa. Lo diferente en el retorno de Yulimar Rojas a las grandes citas del atletismo fue su nuevo look.

Con unas largas trenzas en su pelo, la estrella venezolana de 29 años avanzó sin sobresaltos a la final del salto triple del Mundial de Atletismo en Tokio tras su ausencia debido a la grave lesión del ten-dón de Aquiles que sufrió en abril de 2024 y que le impidió defender la medalla olímpica de oro en los Juegos de París de ese año.

Al abrir su campaña por un quinto campeonato mundial consecutivo, Rojas nada más requirió un salto de 14.49 metros para acceder a la final –se requería una marca míni-ma de 14.35–. Tras fijarse la distancia que había logrado, Rojas hizo un baile y sopló besos hacia el público en el Estadio Nacional de Tokio.

“Ha pasado mucho tiempo, esperé mucho por este regreso”, dijo Rojas, cuya última competencia de gran importancia fue el Mundial de Budapest 2023. “¡Aquí estoy de vuelta!”

También evocó su experiencia olímpica de 2021 al competir en el mismo escenario de Tokio, en unos Juegos retrasados que se disputaron sin espectadores debido a los protocolos sanitarios contra la pandemia de covid-19.

Rojas se convirtió en la primera mujer de Venezuela en colgarse un oro olímpico al batir el récord mundial con su salto de 15.67 metros en el último de los seis intentos.

“Es maravilloso retornar a este estadio. Volver a hacer lo que me apasiona, lo que me hace feliz, es aún mejor. Soñé tanto con estar aquí”, señaló Rojas, quien irá por su quinto título mundial mañana.

La comunión con el público presente fue total, como si nunca hubiera dejado de competir.

“Estaba extrañando la adrena-lina, ver a la gente disfrutar del atletismo. Me encanta hacer vi-brar al público con cada salto, ponerlos al borde de los asientos”, añadió. “Me encanta competir y sentirme llena de alegría al hacerlo. Estoy feliz de volver a mi nivel y representar a mi país”.