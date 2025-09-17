Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. a10
Madrid. El Real Madrid impidió ayer el acceso al estadio Santiago Ber-nabéu a los aficionados que portaban banderas de Palestina, en protesta por los devastadores ataques de Israel a la franja de Gaza, en un endurecimiento de las medidas de seguridad, antes del duelo en el que el conjunto merengue se impuso 2-1 al Marsella en la Liga de Campeones de Europa.
Antes de comenzar el encuentro se observó, a través de videos en redes sociales, al personal de seguridad del inmueble decir a los aficionados, en su mayoría seguidores del Marsella: “la bandera no pasa” al cruzar por los filtros de acceso, por lo que fueron obligados a depositarlas en contenedores. Este endurecimiento de medidas de seguridad se da dos días después de que el tramo final de la Vuelta a España fue suspendido debido a las protestas que piden un alto al “genocidio en Gaza”.
La policía española se enfren-tó con aficionados del club francés cuando esperaban para ingresar al estadio. La elementos antidisturbios y los agentes a caballo utilizaron porras para dispersarlos, debido a que aparentemente intentaron moverse del lugar asignado para ellos mientras esperaban afuera del recinto. La situación fue controlada rápidamente e ingresaron a tiempo para el partido.
Apoyo total
Por el contrario, en San Mamés, se observaron banderas de Palestina e incluso una enorme pancarta con la consigna: “Estaremos a tu lado desde hoy y hasta el último día” durante la derrota del Atlético de Bilbao 2-0 ante el Arsenal.
Hace unas semanas, la UEFA, organismo rector del futbol europeo y el cual organiza este certamen, se pronunció contra la devastación en Palestina perpetrada por Israel, tras años de críticas por el silencio que guardó. Lo hizo al desplegar una manta gigantesca en la final de la Supercopa de Europa, celebrada en el estadio Friuli de Údine, con el mensaje: “Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles”.