Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. a10

Madrid. El Real Madrid impidió ayer el acceso al estadio Santiago Ber-nabéu a los aficionados que portaban banderas de Palestina, en protesta por los devastadores ataques de Israel a la franja de Gaza, en un endurecimiento de las medidas de seguridad, antes del duelo en el que el conjunto merengue se impuso 2-1 al Marsella en la Liga de Campeones de Europa.

Antes de comenzar el encuentro se observó, a través de videos en redes sociales, al personal de seguridad del inmueble decir a los aficionados, en su mayoría seguidores del Marsella: “la bandera no pasa” al cruzar por los filtros de acceso, por lo que fueron obligados a depositarlas en contenedores. Este endurecimiento de medidas de seguridad se da dos días después de que el tramo final de la Vuelta a España fue suspendido debido a las protestas que piden un alto al “genocidio en Gaza”.

La policía española se enfren-tó con aficionados del club francés cuando esperaban para ingresar al estadio. La elementos antidisturbios y los agentes a caballo utilizaron porras para dispersarlos, debido a que aparentemente intentaron moverse del lugar asignado para ellos mientras esperaban afuera del recinto. La situación fue controlada rápidamente e ingresaron a tiempo para el partido.