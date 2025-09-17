▲ Litografías de Demián Flores incluidas en la muestra que se podrá apreciar en el restaurante Maíz de Cacao, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Foto Imágenes cortesía del artista

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 5

El artista Demián Flores realizó medio centenar de ilustraciones para acompañar igual número de poemas del libro Sed jaguar (Bonobos, 2018), de Antonio Calera-Grobet (1974-2025). Algunas de estas imágenes cobraron vida de nuevo en forma de litografías realizadas por Flores en su taller La Curtiduría, en Oaxaca. Sin embargo, se habían quedado guardadas en espera del momento oportuno para mostrarlas, ya sea en una exposición de Flores o alguna actividad organizada por Calera-Grobet.

Ese momento llegó cuando el poeta Mardonio Carballo invitó a Flores a exponer en Maíz de Cacao, restaurante de su propiedad. Mientras se preparaba la muestra ocurrió el fallecimiento de Calera-Grobet. La exhibición Mire usted bien, de Flores, que se inaugura hoy, se convertirá en un acto conmemorativo del también editor y promotor cultural. La exposición antecede al homenaje y la despedida que se rendirá a Calera-Grobet el sábado en la hostería La Bota, de su propiedad.

“Antes de la muerte de Antonio Calera-Grobet, Mardonio Carballo había convocado a un grupo de artistas para hacer pequeñas y puntuales exposiciones en Maíz de Cacao. La serie de invitaciones abrió con una muestra de la obra de Francisco Toledo (1940-2019), que coincidió con su aniversario natal, el 17 de julio. La segunda sería una breve exhibición con obra mía para la que ya había hecho una selección junto con la curadora Mónica Villegas, de grabados hechos en tres talleres del país, dos en Oaxaca y uno en la Ciudad de México. Son obras que tienen que ver con los medios de la propia gráfica en el caso de la litografía y el grabado en metal. También con temas de la gastronomía y el maíz, en específico, así como la parte literaria”, señala Flores a La Jornada.

Mire usted bien se volvió un homenaje póstumo. Comprende cinco litografías cuyas imágenes originales fueron hechas para el poemario Sed jaguar. Éstas serán acompañadas por tres litografías de la serie Postales oaxaqueñas, nacidas de tarjetas antiguas, así como otra de grandes dimensiones: El señor del mezcal. También se incluirá un dibujo hecho al alimón por Flores y Gabriel Macotela que formará parte de un cartel que se regalará el día del homenaje en La Bota.