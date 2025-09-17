De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 4

El Programa Sectorial de Cultura 2025-2030, publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, plasma, entre otros apartados, un diagnóstico de los retos actuales y visión de largo plazo, cuatro objetivos y estrategias, además de líneas de acción en torno al sector.

El programa, aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum, consigna que “contribuirá al ejercicio pleno de los derechos culturales mediante la implementación de políticas públicas para fortalecer la diversidad cultural; consolidar un modelo educativo público, gratuito y de excelencia que brinde oportunidades de formación artística y cultural para todos los niveles y modalidades de aprendizaje”.

También tiene la finalidad de “promover el desarrollo cultural del país fortaleciendo el ciclo creativo en todas sus etapas y fortalecer la preservación, investigación y difusión del patrimonio nacional, material e inmaterial, en beneficio de las presentes y futuras generaciones”.

El documento reconoce que, a pesar de “significativos avances en el cumplimiento de las atribuciones federales de conservación, promoción y difusión de la cultura y el arte(…), persisten retos y desafíos por atender”, algunos estructurales y de larga data.

Entre los problemas se encuentran “las profundas desigualdades en el acceso cultural; las brechas de género en la participación sectorial, las cuales, no obstante, muestran ya importantes mejoras; la precariedad laboral de trabajadoras y trabajadores culturales, y la escasa articulación entre educación y cultura, que limita la formación artística básica”.

Resabio de políticas folclorizadas

El documento reconoce “una débil participación en la vida cultural, resabios de políticas poco inclusivas o folclorizadas hacia los pueblos originarios, contextos de violencia en ciertas partes del país, el debilitamiento y la pérdida de lenguas originarias, amenazas al patrimonio cultural y vacíos en su protección legal, así como dependencia de fuentes limitadas de financiamiento”.