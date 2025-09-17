▲ Pieza de la artista nicaragüense-guatemalteca, quien interviene huevos de avestruz y combina textiles con hormas de zapatos de madera para crear sus obras. Foto cortesía del Cenart

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 4

En los sueños de la pintora nicaragüense-guatemalteca Rosana Lagos, los volcanes no son simples montañas que exhalan fuego y silencio. Son cuerpos que laten, se iluminan con sombras y se inscriben en su memoria como presencias guardianas.

Esta sensibilidad, que combina lo íntimo y lo simbólico, llega ahora a México a través de la exposición Volcánica, curada por Ana Luisa Espinosa, en la Galería Arte Binario del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Una de las piezas que integran la muestra surgió de un sueño lúcido. Lagos recordó que la visión apareció clarísima, con luces y sombras que delineaban una forma que tuvo que plasmar de inmediato.

“Fue tan divertido descubrirla en el proceso que terminé riendo, porque era un sueño hecho realidad”, compartió Rosana Lagos (Managua, Nicaragua, 1982) en entrevista con La Jornada.

Volcánica establece un puente entre México y Guatemala y conecta memorias compartidas con símbolos que resuenan más allá de lo geográfico.

La artista describió la conexión que sintió al sobrevolar el Popocatépetl. “Admiro mucho México. Sentí una hermandad nueva y fue un honor poder representarlo. Sus volcanes me recordaron los que rodean el lago de Atitlán, escenario de mi infancia y de mis primeras búsquedas creativas”.

Materiales poco convencionales

El conjunto está compuesto por materiales poco convencionales. Lagos interviene huevos de avestruz y combina textiles con hormas de zapato de madera, donde lo personal se entrelaza con lo ancestral.

“Los huevos simbolizan la vida: son frágiles, pero al mismo tiempo imponentes y fuertes, como la existencia misma. Las hormas representan mis pasos, mi camino, las cumbres alcanzadas. En cada creación amarro los lugares donde he crecido y viajado.