Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 3

Ramallah. El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos advirtió ayer que la ofensiva terrestre israelí contra Gaza amenaza con borrar por completo lo que queda de sus monumentos arqueológicos y su patrimonio.

En un comunicado, la organización no gubernamental consideró que se trata de un flagrante ataque a bienes culturales protegidos por el derecho internacional humanitario y la Convención de La Haya de 1954.

Ante esa situación, llamó a una intervención urgente de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a fin de “detener esta destrucción, documentar sus daños, garantizar la restauración y asegurar la rendición de cuentas”.

La agresión israelí no se limita a matar a civiles y destruir sus hogares, sino que también ataca deliberadamente sitios históricos, arqueológicos, religiosos y culturales en la franja de Gaza, afirmó.

El Monitor estimó que la campaña forma parte de una “estrategia de asentamiento colonial extendida que busca borrar los símbolos materiales y espirituales del pueblo palestino”.

Hasta el 18 de agosto pasado, la Unesco documentó daños a 110 sitios en el enclave costero, incluidos 13 religiosos, 77 edificios de importancia histórica o artística, tres almacenes de bienes culturales, nueve monumentos, un museo y otros siete lugares arqueológicos, subrayó.