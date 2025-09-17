▲ Pieza para ofrendas de sacrificio que, de acuerdo con la descripción de Artemis Gallery, es “una poderosa reliquia de la práctica ritual azteca, vasija de calcita tallada (que) toma la forma de un águila orgullosa; su cuerpo ahuecado (sirve) como un cuauhxicalli o cuenco de calabaza de águila”. Su precio inicial es de 2 mil 500 dólares y tiene un estimado de venta de hasta 6 mil 500 dólares. Foto Imagen tomada del sitio web de la casa de subastas

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 3

Después de un dictamen realizado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se identificaron 47 objetos que la casa Artemis Gallery en Louisville, Colorado, Estados Unidos, pretende vender en la subasta en línea Pre-Columbian / Ancient / Ethnographic / Fine Art.

Ante la puja programada para mañana, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura federal, expresó “su rotunda desaprobación y rechazo enérgico a la subasta de bienes patrimoniales de origen mexicano” anunciada con piezas que son parte del patrimonio cultural de la nación, definidos y protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos como monumentos arqueológicos e históricos mueble, propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles.

Informó que ya se iniciaron los procedimientos jurisdiccionales correspondientes sobre esta venta para que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano.

Objetos representativos

Entre los objetos que figuran en el catálogo se encuentra el cuauhxicalli en forma de águila para ofrendas de sacrificio (precolombino, México Central, alrededor del siglo XIV y principios del siglo XVI), “una poderosa reliquia de la práctica ritual azteca, vasija de calcita tallada (que) toma la forma de un águila orgullosa; su cuerpo ahuecado (sirve) como un cuauhxicalli o cuenco de calabaza de águila”. Estos recipientes en forma de altar desempeñaban un papel central en las ceremonias de sacrificio, pues se creía que contenían los corazones extraídos de las ofrendas hechas para nutrir a los dioses.

Además sobresale una cabeza de cerámica olmeca finamente esculpida de un bebé, un tipo de efigie que ha intrigado durante mucho tiempo a los estudiosos por sus asociaciones simbólicas y espirituales. En la descripción refiere que es precolombina, de México, de la cultura olmeca, alrededor de 1200 a 900 aC.

También hay una “rara vasija de cerámica, conocida como tecomate, que presenta una impresionante forma de orbe con una estrecha abertura circular, que se asemeja mucho a la forma natural de una calabaza. La pieza es precolombina, de México, región de Las Bocas, cultura olmeca, alrededor del siglo XII al IX aC”.

Otro objeto del catálogo es el creado por un alfarero de la cultura de Tlatilco, precolombina, de México Central, alrededor de 1200 a 800 aC, un elegante cuenco de cerámica de color crema, ejemplo raro del arte de la cerámica mesoamericana temprana, conocido como tecomate –un recipiente en forma de calabaza cuya forma recuerda uno de los primeros recipientes naturales de la humanidad–.

Resalta lo que describen como “un raro y evocador modelo de templo de piedra tallada de Mezcala, modelado a partir de piedra gris en una forma arquitectónica esquemática con una figura central del santuario. La estructura está representada en abstracción estilizada, con una fachada rectangular, una línea de techo escalonada y un nicho central empotrado que enmarca una figura de pie parecida a un ídolo”. Esta pieza es precolombina, de Guerrero, alrededor del año 500 a 100 aC.