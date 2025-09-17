Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 2

Moscú. Incansable promotor del acercamiento entre los pueblos a través del conocimiento recíproco de sus tradiciones y costumbres, con particular énfasis en la cocina y el turismo, el reconocido gastrónomo ruso Leonid Gelibterman acaba de dar un paso más hacia la meta que se propuso: que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declare la cocina del Pacífico como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

El final de ese camino que desde el principio se sabía largo, y no exento de dificultades, es poder articular una propuesta conjunta a la Unesco de siete u ocho países, a partir de una idea que empezó a tomar cuerpo desde hace unos años (https://bit.ly/4gscqwv).

Con ese propósito el también presidente del Centro Internacional Enogastronómico con sede en Moscú pudo reunir a un grupo de expertos y chefs de varios países de la región que se dieron a la tarea de fundamentar las características que distinguen la cocina del Pacífico, sus ingredientes principales, el impacto económico que tiene en Rusia, México, Perú, Tailandia, Indonesia y otros estados, todo esto acompañado de una detallada exhibición de cómo elaborar medio centenar de recetas típicas o exclusivas.

Con genuino entusiasmo, Gelibterman comparte con La Jornada el fruto más reciente de la labor de este grupo: un libro de 292 páginas acerca de La cocina del Pacífico: El comienzo, por ahora editado en ruso y en papel de alta calidad, que se presentó hace poco en el Foro Económico de Oriente, en la ciudad de Vladivostok.

“El acto tuvo lugar en el pabellón de la península de Kamchatka, donde se desarrolla activamente la idea, con varios locales que ya se posicionan como restaurantes de cocina del Pacífico, después de los llamados campamentos gastronómicos, con algunos de los mejores chefs de la región, que llevamos a cabo ahí los dos años recientes.”

–¿Cómo definiría este libro? –se le pregunta.

–Ante todo, hay que tomar en cuenta que nadie antes en el mundo se había propuesto analizar el fenómeno de la cocina del Pacífico desde el punto de vista de la ciencia, la geografía, el origen étnico de los diferentes platos y los estudios de mercado. En ese sentido, creo que conseguimos hacer una suerte de primera mirada comprensiva hacia un tema realmente muy interesante y poco estudiado –resume.

Y mientras hojea un ejemplar del libro que coordinó, sigue explicando: “Por un lado, muestra un panorama geográfico de los países que forman parte de la cuenca del Pacífico y, por el otro, es un intento de describir los ingredientes más comunes para todos. En una palabra, estudiosos de varios países ofrecen su visión de un mismo problema desde diferentes partes del mundo, a lo que hay que agregar la autorizada opinión de los artífices de los fogones, los chefs, que explican cómo preparar estos platos, sin faltar reflexiones de expertos en mercadotecnia de cómo hacer exitosa esta ‘marca’”.

Contribución internacional

Gelibterman sostiene que era necesario crear la base metodológica de lo que se podría llamar Cocina del Pacífico.

“Había que empezar por detectar y analizar a fondo sus ingredientes principales. Para ello recurrimos a los especialistas de la Universidad Politécnica de Kaliningrado, sobre todo su afamado departamento de estudios de los comestibles, que cuenta con 110 años de experiencia. La profesora Inna Titova y su equipo de investigadores elaboraron la descripción científica y técnica de los productos más comunes para la cocina de la región”, afirma.