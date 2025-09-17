Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 37
Ayer se reportó la muerte de otras cuatro víctimas de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, entre ellas el chofer, Fernando Soto Munguía, con lo que suman 19 decesos, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Por la noche, la dependencia detalló que 32 personas heridas permanecen en los hospitales y 33 ya fueron dadas de alta.
Entre los hospitalizados se encuentran 22 hombres, siete mujeres y tres bebés, entre ellos Jaclyn Azulet, de dos años –nieta de Alicia Matías–, quien desde el lunes fue trasladada con el apoyo de la fundación Michou y Mau del Hospital Centro Médico Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children, en Galveston Texas, Estados Unidos.
La fundación informó que la pequeña ingresó a quirófano ayer por la mañana para un procedimiento médico. “De acuerdo con el equipo de especialistas, su estado de salud es crítico estable”, apuntó.
La Secretaría de Salud aseguró que trabaja en conjunto para lograr el traslado de más menores al Shriners Hospitals for Children, con apoyo de la fundación mexicana.
Por otra parte, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social advirtió que en redes sociales circula información falsa sobre supuestas solicitudes para hacer donaciones para las personas afectadas por la explosión de la pipa.
Aclaró que la única ayuda que se ha pedido hasta el momento es la donación de sangre, en particular para el Hospital Magdalena de las Salinas. “El gobierno capitalino atiende directamente a las familias con apoyo alimentario, económico, sicológico y jurídico”, expresó, al llamar a la población a no dejarse engañar por quienes están lucrando con esta tragedia.