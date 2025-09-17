▲ El artista urbano Snoke plasmó a un costado del puente de La Concordia la imagen de Alicia, la mujer que protegió a su nieta de la explosión de la pipa de gas. Foto Jair Cabrera Torres

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 37

Ayer se reportó la muerte de otras cuatro víctimas de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, entre ellas el chofer, Fernando Soto Munguía, con lo que suman 19 decesos, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Por la noche, la dependencia detalló que 32 personas heridas permanecen en los hospitales y 33 ya fueron dadas de alta.

Entre los hospitalizados se encuentran 22 hombres, siete mujeres y tres bebés, entre ellos Jaclyn Azulet, de dos años –nieta de Alicia Matías–, quien desde el lunes fue trasladada con el apoyo de la fundación Michou y Mau del Hospital Centro Médico Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children, en Galveston Texas, Estados Unidos.

La fundación informó que la pequeña ingresó a quirófano ayer por la mañana para un procedimiento médico. “De acuerdo con el equipo de especialistas, su estado de salud es crítico estable”, apuntó.