Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 37

A 40 años del terremoto de 1985, distintas voces rememoran no solamente el dolor y la tristeza, sino la hermandad y la fortaleza que mostró la sociedad ante el siniestro que dejó miles de afectados y fallecidos en la Ciudad de México.

Alejandro Juárez, entonces estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, recuerda aquellos días en los que vivió experiencias desgarradoras: desde conseguir hielo para conservar los cuerpos sin vida en el Centro SCOP, ubicado en la colonia Narvarte, hasta apoyar a personas que llegaban desde otros estados de la República para buscar en listas de hospitalizados a sus familiares.

Relata que en los campamentos improvisados, como el cercano al Centro Médico, se hacían guardias nocturnas y que además participó en brigadas para recuperar pertenencias en los edificios del multifamiliar Juárez, para evitar la rapiña.

Entre sus recuerdos también está presente la imagen del ex presidente Miguel de la Madrid “paseándose entre las ruinas”, ataviado con una chamarra de las donadas desde el extranjero para los damnificados que vivían en la vía pública.