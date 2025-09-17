Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 37

A casi ocho años del sismo de 2017, un total de mil 874 familias que resultaron afectadas aún no regresan a sus hogares, lo que representa casi 8 por ciento de las 22 mil 709 damnificadas, afirmó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz.

En entrevista con este diario, el funcionario detalló que se trata de mil 608 familias pertenecientes a 74 conjuntos habitacionales que están con distintos avances en el proceso de reconstrucción o rehabilitación, que se espera concluir a mitad de 2026. Otras 266 son de seis inmuebles, en los que no se ha logrado iniciar los trabajos por distintos obstáculos, que van desde procesos jurídicos, desacuerdos entre vecinos, hasta cuestiones técnicas.

Son casos excepcionales, entre ellos un predio en el Centro Histórico, donde durante la excavación se encontraron vestigios arqueológicos, que obligarán a plantear la reubicación de las familias afectadas.

Un inmueble más es el de Aguascalientes número 12, que se encuentra en litigio por una discrepancia entre los inquilinos, pues la mayoría plantea la demolición y otros sólo la reconstrucción; o el de un inmueble en la colonia Anzures, donde se abrió un proceso jurídico por la existencia de un departamento en la azotea que no estaba ni en los planos ni en la escritura.