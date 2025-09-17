Sólo hubo ceremonia cívica en Iztapalapa // Cae ladrón de celulares
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 36
En 15 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México los festejos por el Grito de Independencia se realizaron en grande. La presentación de grupos regionales, banda, de rock, pop y otros géneros empezaron en algunas demarcaciones desde las 15 horas del lunes y se prolongaron hasta la madrugada del martes con la presencia de más de 80 mil personas y reportes de saldo blanco.
Entre las explanadas que se vieron abarrotadas estuvo Venustiano Carranza, donde se presentó el grupo Caifanes, las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, quienes pusieron a bailar a los asistentes desde las 18 horas.
En la alcaldía Cuauhtémoc, amenizó el festejo la banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Julio Preciado y los sonidos Cóndor y Caribbeans.
Mientras en la alcaldía Gustavo A. Madero el reguetón sonó con Nicky Jam, que atrajo a decenas de familias que también disfrutaron con el sinaloense Remmy Valenzuela. Los grupos llegaron hasta las zonas más alejadas de la demarcación: en Cuautepec estuvieron Kartel del Mambo, May González y El Gran Combo, que amenizaron los festejos en el deportivo Carmen Serdán.
Yahir, María León y la Nueva Sonora Dinamita estuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también hubo una gran concentración de personas.
A pesar de que en Iztapalapa sólo se llevó a cabo una ceremonia cívica, también llegaron ciudadanos, quienes luego de que se hiciera la arenga por la Independencia de México se retiraron.
Por otra parte, elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se desplegaron durante la celebración del 215 aniversario del Grito de Independencia, detuvieron a un menor que acudió a robar celulares de los visitantes, por lo que le hallaron 13 teléfonos móviles.
Policías realizaban recorridos de vigilancia por la esquina de Francisco I. Madero y Plaza de la Constitución, donde una mujer solicitó el apoyo y señaló a un adolescente, quien momentos antes le había robado su teléfono, el cual sacó de su pantalón; la víctima dijo que el valor del móvil era de 24 mil pesos.
Los policías dieron alcance al posible implicado, que reunía las características señaladas por la afectada, y al realizarle una revisión de seguridad, le hallaron 13 equipos de telefonía de diferentes colores y marcas, de los cuales uno fue reconocido y acreditado como propiedad de la mujer. El joven, que dijo tener 16 años, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.