Josefina Quintero Morales y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 36

En 15 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México los festejos por el Grito de Independencia se realizaron en grande. La presentación de grupos regionales, banda, de rock, pop y otros géneros empezaron en algunas demarcaciones desde las 15 horas del lunes y se prolongaron hasta la madrugada del martes con la presencia de más de 80 mil personas y reportes de saldo blanco.

Entre las explanadas que se vieron abarrotadas estuvo Venustiano Carranza, donde se presentó el grupo Caifanes, las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, quienes pusieron a bailar a los asistentes desde las 18 horas.

En la alcaldía Cuauhtémoc, amenizó el festejo la banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Julio Preciado y los sonidos Cóndor y Caribbeans.

Mientras en la alcaldía Gustavo A. Madero el reguetón sonó con Nicky Jam, que atrajo a decenas de familias que también disfrutaron con el sinaloense Remmy Valenzuela. Los grupos llegaron hasta las zonas más alejadas de la demarcación: en Cuautepec estuvieron Kartel del Mambo, May González y El Gran Combo, que amenizaron los festejos en el deportivo Carmen Serdán.

Yahir, María León y la Nueva Sonora Dinamita estuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también hubo una gran concentración de personas.