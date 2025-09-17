▲ Mediante un juicio civil por un “contrato de compraventa simulado”, despacho privado intenta despojar a Elvira Sánchez de su vivienda ubicada en Independencia 43, colonia Peña Pobre, la cual habita desde hace 50 años. Foto Ángel Bolaños Sánchez

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 36

Elvira Sánchez Moyado es víctima de un litigio para despojarla de la casa que habita desde que nació hace 50 años, mediante un juicio civil iniciado por un particular a través de un despacho jurídico con un “contrato de compraventa simulado”.

La propiedad, explicó, perteneció a su abuelo Emiliano Sánchez Zamora, quien falleció en los años 50 y la dejó a su padre, Emilio Sánchez Salinas.

El 20 de agosto pasado recibió la notificación de una demanda promovida en el juzgado 52 civil del Poder Judicial local por una persona, “que nunca he visto en mi vida”, llamada Alberto Cano Sánchez.

En el domicilio de Independencia 43, colonia Peña Pobre, en el centro de Tlalpan, muestra fotografías, boletas de predial y servicios, e incluso su acta de nacimiento con esa dirección, que contradicen los hechos descritos en la demanda elaborada por el abogado Daniel González Pavón, del despacho Firma Legal Ballack, donde refiere que en junio de 2020, Cano permitió a Elvira utilizar unos cuartos del terreno “para que cuando encontraran donde ir habitar (sic) me lo entregaran”.

La propiedad tiene valor de 9 millones de pesos sobre una superficie de 772.89 metros cuadrados, según el avalúo anexo a la demanda, aunque el área real del predio es de 753 metros, precisó Elvira.

La demanda se sustenta en un “título o contrato de compraventa” que Cano asegura haber celebrado el 12 de enero de 1975 con María de Jesús Sánchez Zamora.