Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 35
La intensa lluvia acompañada de actividad eléctrica sorprendió de nueva cuenta a los capitalinos, luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la alerta roja en ocho alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se registraron encharcamientos, casas inundadas, caos vial, vehículos varados, afectaciones en el transporte público y árboles caídos.
En la colonia Puebla, sobre calzada Ignacio Zaragoza y calle 67, alcaldía Venustiano Carranza, el agua ingresó a domicilios y negocios, lo que obligó a habitantes a sacar el agua con escobas y a cubetadas. A la misma altura, en la estación Zaragoza del Metro, usuarios quedaron varados sin poder salir.
A consecuencia de la saturación en el drenaje, en la colonia Rinconada de Coapa, en Tlalpan, por lo menos en cinco casas que se ubican en la esquina de Cañaverales y Periférico, el agua residual alcanzó 50 centímetros. Mientras en la colonia Héroes de Padierna, el agua superó el metro de altura, se afectaron sillones, mesas y otros muebles, así como aparatos electrodomésticos.
También se registraron encharcamientos severos en Iztapalapa, en calle Sol y avenida José López Portillo, inundando un tramo de 150 metros, por lo que personal de la Secretaría del Agua realizó labores de desazolve con equipo hidroneumático. En tanto, un auto quedó varado en el bajopuente de Circuito Interior Río Consulado y Viaducto Río de La Piedad.
Se anega estación de tren
Además, la inundación en la estación Huichapan del Tren Ligero obligó a establecer servicio provisional de Las Torres al estadio Azteca; a su vez, Bomberos retiraron dos árboles caídos en Miguel Hidalgo y Coyoacán.
La lluvia ocasionó anegamientos además en varios puntos de la avenida Tláhuac, entre Anillo Periférico y la zona de La Nopalera. El primero de ellos obligó a desvíos en la circulación para evitar que vehículos quedaran varados en el cruce con la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Año de Juárez, en Iztapalapa.
En los límites de Iztapalapa con Tláhuac, se registró también un encharcamiento sobre la vialidad con un espejo de más de 300 metros entre la fuente La Ollas, frente al panteón civil de San Lorenzo Tezonco, y la calle Providencia.
Otro punto conflictivo en avenida Tláhuac ocurrió a lo largo de unos 200 metros, entre las calles Gitana y Amado Nervo.
En la alcaldía Iztacalco se reportaron también encharcamientos como el de Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de Oriente 102, colonia Bramadero Ramos Millán, en dirección al aeropuerto, antes de subir el puente que cruza Eje 4 Sur, así como en calle 7, en los límites con el estado de México y la alcaldía Iztapalapa, en la colonia Agrícola Pantitlán.