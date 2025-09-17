Mara Ximena Pérez, Josefina Quintero Morales y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 35

La intensa lluvia acompañada de actividad eléctrica sorprendió de nueva cuenta a los capitalinos, luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la alerta roja en ocho alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se registraron encharcamientos, casas inundadas, caos vial, vehículos varados, afectaciones en el transporte público y árboles caídos.

En la colonia Puebla, sobre calzada Ignacio Zaragoza y calle 67, alcaldía Venustiano Carranza, el agua ingresó a domicilios y negocios, lo que obligó a habitantes a sacar el agua con escobas y a cubetadas. A la misma altura, en la estación Zaragoza del Metro, usuarios quedaron varados sin poder salir.

A consecuencia de la saturación en el drenaje, en la colonia Rinconada de Coapa, en Tlalpan, por lo menos en cinco casas que se ubican en la esquina de Cañaverales y Periférico, el agua residual alcanzó 50 centímetros. Mientras en la colonia Héroes de Padierna, el agua superó el metro de altura, se afectaron sillones, mesas y otros muebles, así como aparatos electrodomésticos.

También se registraron encharcamientos severos en Iztapalapa, en calle Sol y avenida José López Portillo, inundando un tramo de 150 metros, por lo que personal de la Secretaría del Agua realizó labores de desazolve con equipo hidroneumático. En tanto, un auto quedó varado en el bajopuente de Circuito Interior Río Consulado y Viaducto Río de La Piedad.