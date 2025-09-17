Es el segundo en menos de siete días
Trabajos de reparación llevarán una semana: Servicios Urbanos
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 35
Por segunda ocasión en menos de una semana, un nuevo socavón de tres metros de ancho por dos de profundidad se formó ayer en Iztapalapa. Esta vez apareció por la mañana en plena avenida República Federal, justo en el cruce con la calle Manuel Gándara, colonia Santa Martha Acatitla Sur.
Vecinos alertaron que un agujero se había formado en el pavimento, y al acudir personal de la alcaldía detectó el reblandecimiento en la carpeta asfáltica. Según explicó Alfonso González May, director general de Servicios Urbanos, la oquedad se originó por la ruptura de un tramo de la red primaria de drenaje, cuyo colector tiene un diámetro de 1.22 metros y descarga las aguas residuales de la misma colonia, así como de los ejidos de Santa Martha Acatitla. Para confirmar el origen del daño fue necesario abrir el pavimento y revisar la línea.
“Tenemos a 10 trabajadores en el sitio y mañana entrará personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para la atención integral. Ya les habíamos solicitado la sustitución del colector, vamos a revisar qué tan dañado está y a evaluar la viabilidad técnica y presupuestal”, detalló.
Mientras tanto, la zona fue acordonada de manera preventiva y se inhabilitó un carril para evitar accidentes; estimó que los trabajos de reparación tardarán, cuando mucho, una semana.
El funcionario informó que a causa de la antigüedad de la red de drenaje, que tiene entre 30 y 40 años, en lo que va del año se han registrado 159 socavones en la demarcación, de los cuales tres siguen sin reparar, incluido el que se abrió recientemente en la colonia Renovación, donde fueron desalojadas 27 personas que forman ocho familias.
Del total, seis permanecen en el albergue del centro comunitario y el resto optó por irse con familiares. Los trabajos de sustitución del colector de 2.44 metros de diámetro y 12 metros de longitud tomarán aproximadamente un mes, ya que el tramo debe fabricarse.
Como medida preventiva, la Segiagua informó que han progresado 70 por ciento las labores de apuntalamiento y encostalado de las paredes del socavón para brindar soporte y evitar desgajamientos. Sin embargo, el avance general de la obra apenas lleva 10 por ciento.
Por la tarde, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un camión recolector de basura quedó atrapado al hundirse la llanta trasera izquierda en un socavón de un metro de diámetro en las calles 414 A y 479, en la séptima sección de la colonia San Juan de Aragón. En el lugar, personal de Protección Civil realizó maniobras con grúa para retirarlo de la oquedad.