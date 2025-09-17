Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 35

Por segunda ocasión en menos de una semana, un nuevo socavón de tres metros de ancho por dos de profundidad se formó ayer en Iztapalapa. Esta vez apareció por la mañana en plena avenida República Federal, justo en el cruce con la calle Manuel Gándara, colonia Santa Martha Acatitla Sur.

Vecinos alertaron que un agujero se había formado en el pavimento, y al acudir personal de la alcaldía detectó el reblandecimiento en la carpeta asfáltica. Según explicó Alfonso González May, director general de Servicios Urbanos, la oquedad se originó por la ruptura de un tramo de la red primaria de drenaje, cuyo colector tiene un diámetro de 1.22 metros y descarga las aguas residuales de la misma colonia, así como de los ejidos de Santa Martha Acatitla. Para confirmar el origen del daño fue necesario abrir el pavimento y revisar la línea.

“Tenemos a 10 trabajadores en el sitio y mañana entrará personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para la atención integral. Ya les habíamos solicitado la sustitución del colector, vamos a revisar qué tan dañado está y a evaluar la viabilidad técnica y presupuestal”, detalló.

Mientras tanto, la zona fue acordonada de manera preventiva y se inhabilitó un carril para evitar accidentes; estimó que los trabajos de reparación tardarán, cuando mucho, una semana.