Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 18

El gobierno de México, por conducto de la cancillería, ha pedido al Estado de Israel que se respeten los derechos de los mexicanos que forman parte de la Global Sumud Flotilla, misión humanitaria que navega en varias embarcaciones rumbo a Gaza.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer ayer que diversas representaciones diplomáticas de México han brindado asistencia consular a los connacionales “antes y durante su participación” a bordo de la flotilla.

“La cancillería, mediante canales diplomáticos, ha solicitado al gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia.”

En la Global Sumud Flotilla –que en días pasados partió de Barcelona, España, para romper el bloqueo a Gaza, con alimentos, medicinas y todo tipo de ayuda humanitaria– participan decenas de activistas de 48 delegaciones, entre ellas una mexicana conformada por siete personas. Se ha reportado que tres connacionales más forman parte de delegaciones de otros países.

El régimen del primer ministro Benjamin Netanyahu calificó de “terroristas” a los integrantes de la flotilla, entre quienes está la activista medioambientalista Greta Thunberg, y en días pasados drones israelíes atacaron a dos de sus embarcaciones, lo que llevó a la misión a resguardarse unos días en Túnez, de donde zarparon de nuevo el sábado para seguir su ruta al enclave palestino.