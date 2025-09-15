E

motor de la democracia es la voluntad del pueblo: sus voces, sus decisiones y su participación. Prospera cuando se defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y, en particular, de los más vulnerables, una democracia que excluye no es una democracia en absoluto.

Mi mensaje para quienes pretenden desacreditar o socavar la democracia es el siguiente: Yo viví bajo una dictadura y, junto con muchos otros, ayudé a reconstruir la democracia en Portugal, conozco la diferencia.

Hoy, cuando se cumplen 18 años de este Día Internacional, y 20 años del Fondo de Naciones Unidas para la Democracia, rendimos homenaje al valor de las personas que, por todo el mundo, dan forma a sus sociedades mediante el diálogo, la participación y la confianza. En un momento en que la democracia y el estado de derecho se ven asaltados por la desinformación, la división y la reducción del espacio cívico, esos esfuerzos son más vitales que nunca.