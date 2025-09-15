De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 17

En lo que va de este año, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) atiende 7 mil 932 personas indígenas mayores de 15 años, quienes reciben servicios de alfabetización bilingüe, así como educación primaria y secundaria.

De enero a agosto de 2025, 2 mil 811 personas de comunidades indígenas concluyeron algún nivel educativo a través de la oferta educativa en lenguas originarias y obtuvieron su certificación.

De ellas, 2 mil 508 aprendieron a leer y escribir en alguna lengua indígena y recibieron su constancia de alfabetización; 176 terminaron su primaria y 127 concluyeron la secundaria, quienes poseen su certificado oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública.

La mayor parte de la población indígena que atiende el INEA se encuentra en el proceso de enseñanza de la lectura y escritura, de los cuales 7 mil 728 personas están aprendiendo en su lengua materna, a través del Modelo de Alfabetización Indígena Bilingüe del instituto. El INEA brinda atención en 66 lenguas originarias de las 68 que se hablan a nivel nacional, además de 110 variantes lingüísticas, contando con la introducción del español como segundo idioma.