Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 17

Una de las estrategias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para fortalecer el movimiento será aumentar el poder de convocatoria y participación magisterial a través de un brigadeo “intenso”, pues “de lo contrario corremos el riesgo de obtener el mismo resultado con la postura irreductible de las autoridades educativas federales”, señaló Filiberto Fraustro, dirigente de la sección 34 de Zacatecas.

A poco más de tres meses de concluir la huelga nacional junto con el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, la CNTE comenzó el diagnóstico de su jornada de lucha, que “evidenció que el gobierno, aunque se disfrace de otro color, sigue haciendo la misma política”, aseguró el magisterio disidente durante la instalación de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) –la primera en realizarse después de dicha movilización–.

Aunque la intención de dicha reunión era analizar los alcances que tuvo el movimiento durante mayo y junio pasado, así como reconocer los aciertos y las carencias de la protesta, no lograron un gran avance debido a que algunas secciones no terminaron sus propias valoraciones, por lo cual acordaron concentrarse el 3 de octubre en una asamblea nacional de balance.

Indispensable, reinstalación de mesas de negociación

La finalidad será identificar las áreas de oportunidad, es decir, “aquello que nos hizo falta o qué debemos mejorar, pero también las fortalezas o los aspectos que resultaron positivos y fueron acertados”, coincidieron los dirigentes Pedro Hernández, de la sección 9 de la Ciudad de México, y Filiberto Frausto, en entrevistas por separado.