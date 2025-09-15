Lilian Hernández Osorio

La mitad de las denuncias que ha re-cibido la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM son por casos de violencia digital, sobre todo a mujeres, y el resto por agresiones físicas dentro o fuera de la escuela, señalan la institución.

La labor ahora, reconoce la máxima casa de estudios, es garantizar la seguridad de sus alumnos en las aulas y también en las redes sociales, porque aun en línea es violencia real y sus efectos se sienten en los cuer-pos, en la salud mental, en los víncu-los sociales y el ámbito educativo.

La Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), de la universidad, señala que antes se buscaba cuidar a los estudiantes en los planteles, pero en la era digital, lo que ocurre en chats u en plataformas digitales no está separado de la vida escolar, sino que la atraviesa y, ante ello, es necesario visibilizar esta violencia para combatirla.

“No basta con protocolos o campañas si no están acompañados de voluntad institucional y de un compromiso de cuidado”, apunta.

La Defensoría detalla que ante el acoso escolar digital es indispensable tener en mente las herramientas que se pueden utilizar y ponerlas al alcance de los estudiantes para promover un uso responsable de los medios digitales, hablando de cuidar y evitar el uso de la violencia.