Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 14
Franklin Park., Rudy Repa, de 27 años y residente en Franklin Park, Illinois, colocó una única caléndula en un monumento improvisado cerca del lugar donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó mortalmente a un mexicano durante un intento de detención en el suburbio de Chicago.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que un agente disparó a Silverio Villegas González, de 38 años, durante un control de tránsito el viernes 12 de este mes en Franklin Park. En un comunicado, la agencia dijo que Villegas-González estaba en el país ilegalmente y había intentado huir en su coche, arrastrando e hiriendo a un agente.
La muerte de Villegas-González ha enfurecido a miembros de la comunidad como Repa y ha aumentado el temor entre los residentes latinos de la región.
Antier, unas 100 personas, entre ellas Repa, acudieron a una vigilia por el fallecido en Franklin Park, una comunidad en la que alrededor de la mitad de residentes son hispanos o latinos. “Estoy increíblemente enfadado y quiero justicia para nuestra comunidad”, mencionó Repa.
El pasado lunes 8, el DHS puso en marcha una operación de deportación en Illinois que, según señaló, iba dirigida contra los delincuentes entre los inmigrantes en Estados Unidos sin estatus legal. El Departamento aseguró que la operación era necesaria debido a las leyes “santuario” municipales y estatales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han pedido explicaciones sobre el incidente de Villegas-González. El sábado, Johnson publicó en X que era una “tragedia evitable”.
La representante federal Delia Ramírez aclaró en rueda de prensa que Villegas-González fue tiroteado inmediatamente después de dejar a sus hijos en una escuela cercana.
El ICE se negó a proporcionar detalles sobre el incidente durante el fin de semana. Se remitió a un comunicado de prensa en el que se decía que Villegas-González tenía antecedentes de conducción temeraria y que el agente del ICE disparó su arma porque temía por su vida.