Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 14

Franklin Park., Rudy Repa, de 27 años y residente en Franklin Park, Illinois, colocó una única caléndula en un monumento improvisado cerca del lugar donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó mortalmente a un mexicano durante un intento de detención en el suburbio de Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que un agente disparó a Silverio Villegas González, de 38 años, durante un control de tránsito el viernes 12 de este mes en Franklin Park. En un comunicado, la agencia dijo que Villegas-González estaba en el país ilegalmente y había intentado huir en su coche, arrastrando e hiriendo a un agente.

La muerte de Villegas-González ha enfurecido a miembros de la comunidad como Repa y ha aumentado el temor entre los residentes latinos de la región.

Antier, unas 100 personas, entre ellas Repa, acudieron a una vigilia por el fallecido en Franklin Park, una comunidad en la que alrededor de la mitad de residentes son hispanos o latinos. “Estoy increíblemente enfadado y quiero justicia para nuestra comunidad”, mencionó Repa.