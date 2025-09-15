Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 13

En la búsqueda de la reapertura de la frontera norte a las exportaciones de reses mexicanas, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRC) indicó que en una reunión efectuada la semana pasada con las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) los productores del estado mostraron cómo han logrado evitar la propagación del gusano barrenador.

Expusieron, entre otros puntos, el funcionamiento del programa de vigilancia para la detección de la plaga, que incluye capacitación a productores para el hallazgo temprano de casos, como heridas posiblemente infestadas, y la aplicación de tratamiento. Asimismo, se les enseñó la instalación de las trampas para la mosca que reproduce al gusano y el control de la movilización de ganado en el estado.

“Ellos vinieron a revisar lo que estábamos haciendo y creo que se llevan una buena impresión”, comentó en entrevista Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la organización ganadera. Comentó que los estados exportadores de ganado en México son “los mejores aliados” de Estados Unidos porque se han convertido en una zona de amortiguamiento para limitar esta contingencia sanitaria.