De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 12

La Semana Nacional de Salud Pública 2025 tuvo “resultados históricos” y la meta se superó con la atención de 26.2 millones de per-sonas en todo el país, que representa 131 por ciento de la cobertura estimada en un inicio, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

Del 6 al 13 de septiembre, bajo el lema “Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar”, los tres niveles de gobierno, entidades de salud y organizaciones sociales llevaron a cabo campañas de vacunación, atención en clínicas familiares y hospitales, foros y conferencias sobre temas de bienestar,cuidado a la salud y actividades físicas, entre otras acciones.

La estrategia preveía llegar a 20 millones de personas y la realización de 30 mil actividades. Empero, los resultados superan esas cifras, ya que efectuaron 35 mil 668 acciones de promoción y prevención de la salud, lo que representó un cumplimiento del 118 por ciento respecto a lo planeado.

Se efectuaron campañas de vacunación, con la aplicación de 7 mil 862 dosis contra el virus del papiloma humano (VPH), así como 385 mil 955 dosis contra sarampión, principalmente para proteger a la niñez y prevenir brotes de enfermedades prevenibles.