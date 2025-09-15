Política
Lunes 15 de septiembre de 2025
Semana Nacional de Salud supera cobertura prevista
 
Periódico La Jornada
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 12

La Semana Nacional de Salud Pública 2025 tuvo “resultados históricos” y la meta se superó con la atención de 26.2 millones de per-sonas en todo el país, que representa 131 por ciento de la cobertura estimada en un inicio, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

Del 6 al 13 de septiembre, bajo el lema “Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar”, los tres niveles de gobierno, entidades de salud y organizaciones sociales llevaron a cabo campañas de vacunación, atención en clínicas familiares y hospitales, foros y conferencias sobre temas de bienestar,cuidado a la salud y actividades físicas, entre otras acciones.

La estrategia preveía llegar a 20 millones de personas y la realización de 30 mil actividades. Empero, los resultados superan esas cifras, ya que efectuaron 35 mil 668 acciones de promoción y prevención de la salud, lo que representó un cumplimiento del 118 por ciento respecto a lo planeado.

Se efectuaron campañas de vacunación, con la aplicación de 7 mil 862 dosis contra el virus del papiloma humano (VPH), así como 385 mil 955 dosis contra sarampión, principalmente para proteger a la niñez y prevenir brotes de enfermedades prevenibles.

En tanto, la entidad con mayor número de actividades fue el estado de México, con más de 40 por cien-to, de acuerdo con una publicaciónen redes sociales de su gobernadora, Delfina Gómez, quien desta-có que “más de 3 millones de mexi-quenses acudieron a su unidad de salud más cercana y recibieron acciones de prevención, detección de enfermedades, así como promoción de hábitos saludables”.

Uno de los embajadores de la campaña fue el clavadista mexica-no Osmar Olvera, quien en un video en las redes sociales de la secretaría invitó a la población a realizar algún deporte y mantenerse activos porque “el cuerpo es lo más importante” y se debe estar saludable, aseguró.

La Semana Nacional se basó en cinco puntos claves: prevención y control de enfermedades para identificar riesgos; acciones de intervención a la salud en etapas tempranas en niñas, niños y adolescentes; en embarazos; atención a determinantes de la salud, como la calidad del agua y la educación; cuidado mental, así como participación comunitaria y promoción de entornos saludables.

