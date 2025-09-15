▲ En julio de 2024 el Partido Revolucionario Institucional aprobó que los dirigentes nacionales y estatales puedan relegirse. En la imagen, fachada de la sede nacional en la Ciudad de México. Foto La Jornada

Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 10

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se perfila a renovar su Consejo Político Nacional, que estatutariamente es el segundo órgano de dirección de esta fuerza política, sólo por debajo de su Asamblea Nacional, en un proceso en el que, además de reducir la cantidad de sus integrantes casi a la mitad, permitirá excepciones a sus propias normas para que se inscriban a la justa personas recién afiliadas.

Durante la asamblea del tricolor realizada en julio del año pasado, en la que se avaló que los dirigentes nacionales y estatales puedan relegirse en sus cargos, ese órgano partidista también hizo más compacto su Consejo Político para lograr una “toma de decisiones más rápida y eficiente”, además de ahorrar recursos.

Con lo anterior, esa instancia pasó de tener al menos 588 integrantes a sólo 330 con la nueva integración, sin contar algunos de los espacios designados en este órgano, entre ellos los destinados a los gobernadores, de los que actualmente sólo hay dos del PRI.