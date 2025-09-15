Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 10

Madrid. “Declaro difunta la democracia en México”, dijo el ex presidente de México Ernesto Zedillo (1994- 2000) en entrevista con un medio de comunicación español, al tiempo que señaló a Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) de dar “un golpe de Estado silencioso” en el país.

El ex mandatario priísta, quien heredó a la nación una de las peores rémoras de deuda pública tras el polémico rescate multimillonario a la banca, episodio del que surgió el Fobaproa, dirige actualmente el Centro para el Estudio de la Globalización de la universidad estadunidense Yale, donde se doctoró en economía hace varias décadas; ahí se instruye con la doctrina neoliberal que caracterizó su gestión.

Zedillo concedió una entrevista al portal de noticias The Objective, medio derechista que en los últimos años ha publicado numerosas exclusivas relacionadas con los casos de corrupción que afectan al actual presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Mantuvo la conversación con el veterano periodista Juan Luis Cebrián, quien fue el director fundador del diario El País y que dejó el cargo por diferencias ideológicas con la actual dirección, sobre todo por su abierta animadversión al actual Ejecutivo español.

En la conversación, Zedillo explicó los motivos de su decisión de romper una tradición no escrita entre los ex presidentes mexicanos, y que también se aplica en muchos países del mundo: la de no referirse a asuntos de política interna del país, más aún en el extranjero. “Durante muchos años, desde que dejé de ser presidente de México, tenía yo el propósito de nunca opinar sobre asuntos políticos de mi país. Cuando se me preguntaba la razón decía: ‘no, no me toca hacerlo’. Y señalaba: ‘Hay una sola razón que me haría volver a opinar sobre México. Y esa razón sería si la democracia mexicana, que tanto trabajo costó construir, estuviera amenazada’. Desgraciadamente, esa amenaza se ha dado y se ha materializado más allá de las peores pesadillas que un servidor hubiera tenido. Al final de la presidencia del señor López Obrador se propuso, quizás era un plan que ya tenía, destruir por completo la democracia mexicana.

“Y la verdad, lo logró; ciertamente, apoyándose en su partido y con la complicidad abierta de la ahora presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué digo que lo logró? Porque en México el partido en el gobierno no sólo tiene control total del Congreso y, obviamente, del Ejecutivo y de prácticamente la mayoría de los gobiernos estatales, sino que además se dieron a la tarea de destruir el Poder Judicial, tanto a escala federal como estatal.