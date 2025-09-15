Cesar Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 8

Un tribunal federal determinará si el juicio de amparo de Ramón Sosamontes Herreramoro lo atrae la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que hace unas semanas un colegiado de apelación le negó la protección de la justicia federal contra el auto de vinculación a proceso que le dictaron en octubre de 2023 por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con el desvío de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El ex servidor público, uno de los colaboradores más cercanos a Rosario Robles Berlanga, no logró frenar el juicio que enfrenta luego de que en febrero pasado el segundo tribunal colegiado de apelación ratificó el auto de vinculación a proceso que un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México decretó a Sosamontes. Por ello, los magistrados le negaron el amparo el 30 de junio.

Sin embargo, el ex funcionario impugnó la sentencia a través de un recurso de revisión. El segundo tribunal colegiado en materia penal admitió el recurso y resolverá si turna el asunto al máximo tribunal del país.

Los expedientes refieren que Ramón Sosamontes, en su calidad de jefe de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), presuntamente contrató de manera indebida, con recursos públicos, servicios con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando un desfalco a la hacienda pública federal por más de 353 millones de pesos.