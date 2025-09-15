Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 6

El número de arrestos de personas migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México continúa a la baja. En julio se reportó el número más bajo en lo que va de la administración del presidente Donald Trump.

Cifras oficiales muestran que ese mes se registraron 7 mil 832 detenciones de extranjeros que intentaron cruzar de manera irregular a territorio estadunidense, 15.8 por ciento menos que las 9 mil 304 reportadas en junio, debido a las políticas antimigratorias del magnate, que se han traducido en una significativa disminución de intentos de cruces fronterizos.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que, de enero a julio –el segundo periodo presidencial de Trump inició el 20 de enero–, 113 mil 757 personas migrantes fueron arrestadas en la frontera sur.

Lo anterior representa una disminución de 90 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron un millón 140 mil 435 detenciones .