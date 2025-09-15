En Atlanta, asisten 10 mil personas al Grito de Independencia
En medio de los llamados que hizo en la semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los connacionales que radican en Estados Unidos para festejar con “precaución”, algunos de los consulados, en sintonía con la jefa del Ejecutivo, adelantaron los actos para conmemorar el inicio del movimiento de Independencia de México debido a que en el país vecino mañana será un día hábil, y también replicaron las peticiones de prudencia.
“Recuerda, si participas en festejos o eventos masivos, respeta las leyes locales. Si bebes, no manejes. Si te encuentras en una emergencia, mantén a la mano el teléfono de tu consulado y ten preparado un plan familiar”, fue el mensaje que emitió la delegación mexicana en Milwaukee, Wisconsin.
Entre las recomendaciones, también instó a “no portar documentos de identidad falsos y evitar altercados y confrontaciones, respetar las leyes de tránsito, vía pública y de convivencia, y en caso de una detención no huir, oponer resistencia o confrontarse con las autoridades”.
A la par, en Portland, en Oregon, los cónsules exhortaron a los paisanos a portar licencia para conducir vigente en caso de manejar y “contar con un plan de emergencia ante contingencias. Subrayaron que “todos tenemos derechos, independientemente de nuestra situación migratoria”.
En Brownsville, Texas, las autoridades consulares pidieron a los connacionales que mantengan la calma, no huyan, no mientan, no firmen si no entienden y hablen con su representación. La Independencia “se honra con alegría, pero también con responsabilidad. ¡Festejemos con prudencia, respeto, sin riesgos y con mucho amor por México!”, apuntó la delegación mexicana en San Francisco.
Pese a los temores de la comunidad migrante ante la posibilidad de detenciones, en el caso de Atlanta, el consulado reportó la asistencia de 10 mil personas para el acto organizado ayer, en el que se hizo el tradicional Grito de Dolores.