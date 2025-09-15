De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 6

En medio de los llamados que hizo en la semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los connacionales que radican en Estados Unidos para festejar con “precaución”, algunos de los consulados, en sintonía con la jefa del Ejecutivo, adelantaron los actos para conmemorar el inicio del movimiento de Independencia de México debido a que en el país vecino mañana será un día hábil, y también replicaron las peticiones de prudencia.

“Recuerda, si participas en festejos o eventos masivos, respeta las leyes locales. Si bebes, no manejes. Si te encuentras en una emergencia, mantén a la mano el teléfono de tu consulado y ten preparado un plan familiar”, fue el mensaje que emitió la delegación mexicana en Milwaukee, Wisconsin.

Entre las recomendaciones, también instó a “no portar documentos de identidad falsos y evitar altercados y confrontaciones, respetar las leyes de tránsito, vía pública y de convivencia, y en caso de una detención no huir, oponer resistencia o confrontarse con las autoridades”.