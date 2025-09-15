Néstor Jiménez

Lunes 15 de septiembre de 2025

Un día antes de que rindan protesta los jueces y magistrados estatales en Zacatecas y en San Luis Potosí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartó 13 medios de impugnación en contra de las candidaturas ganadoras y ratificó los resultados de dichos comicios.

En una sesión virtual realizada ayer a mediodía, en la que dos magistrados de la sala superior se excusaron de participar por su cercanía con algunos de los involucrados, la instancia desechó recursos en contra de candidaturas ganadoras a juzgados en ambas entidades por considerarlas improcedentes.