Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 4
El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó por unanimidad la adscripción en la que ejercerán sus funciones las 846 personas juzgadoras que resultaron electas en la jornada cívica del pasado 1º de junio y rindieron protesta ante la Cámara de Senadores.
Las juezas, jueces, magistradas y magistrados electos quedarán adscritos a partir de hoy. El OAJ señaló que con las asignaciones se inicia la nueva justicia mexicana, “cercana a la gente, sin privilegios ni sesgos sociales”.
Los resultados del proceso de adscripción jurisdiccional de los seleccionados en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como las comisiones, reubicaciones, readscripciones, designaciones y prórrogas, podrán consultarse en el enlace: https://www.oaj.gob.mx/2025/adscripciones.pdf
El OAJ indicó que estas determinaciones se tomaron estrictamente para dar respuesta a las necesidades y cargas de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales que brindan atención a la ciudadanía. “De esta forma, el Órgano de Administración Judicial sienta las bases para la nueva impartición de la justicia de calidad, ágil, cercana a la gente y con rostro humano”.
Entre los nombramientos figuran los de Eluzai Rafael Aguilar Salazar Quintero y Madián Sinaí Menchaca Sierra, pues un grupo de abogados las señalaron por su relación con liderazgos de la iglesia Luz del Mundo, cuyo dirigente de esta asociación religiosa es Naasón Joaquín García, sentenciado en Estados Unidos por el delito de abuso a menores.
Otro caso es la juez de distrito en materia penal, Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien la semana pasada y a nueve días de que rindió protesta ante el pleno del Senado, solicitó licencia para separarse del cargo “sin goce de sueldo y con efectos inmediatos hasta el 2 de marzo de 2026”.
La aspirante Luisa Amanda Rivero Espinosa impugnó en su momento el triunfo de Pacheco Torres por “haber sido vinculada a proceso por delito de fraude procesal y uso de documentos falsos”.
Por su parte, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien ahora estará en el primer tribunal colegiado en materia administrativa en el estado de México, en 2019 vinculó a proceso y dictó prisión preventiva en contra de la ex titular de la extinta Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, quien quedó libre en 2022.