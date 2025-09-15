César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 4

El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó por unanimidad la adscripción en la que ejercerán sus funciones las 846 personas juzgadoras que resultaron electas en la jornada cívica del pasado 1º de junio y rindieron protesta ante la Cámara de Senadores.

Las juezas, jueces, magistradas y magistrados electos quedarán adscritos a partir de hoy. El OAJ señaló que con las asignaciones se inicia la nueva justicia mexicana, “cercana a la gente, sin privilegios ni sesgos sociales”.

Los resultados del proceso de adscripción jurisdiccional de los seleccionados en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como las comisiones, reubicaciones, readscripciones, designaciones y prórrogas, podrán consultarse en el enlace: https://www.oaj.gob.mx/2025/adscripciones.pdf

El OAJ indicó que estas determinaciones se tomaron estrictamente para dar respuesta a las necesidades y cargas de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales que brindan atención a la ciudadanía. “De esta forma, el Órgano de Administración Judicial sienta las bases para la nueva impartición de la justicia de calidad, ágil, cercana a la gente y con rostro humano”.