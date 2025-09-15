Iván Evair Saldaña

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 4

La ministra Lenia Batres Guadarrama asegura que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya cuenta con herramientas legales para frenar tácticas dilatorias en juicios fiscales, como las que utilizó en el último año y medio Grupo Salinas para alargar la resolución de tres amparos y evitar el pago de 35 mil millones de pesos al fisco. Adelantó que todos esos casos quedarán resueltos antes de marzo del próximo año.

En entrevista con La Jornada, destacó un inicio “positivo” del nuevo pleno de ministros, a quienes ve “preocupados por la ciudadanía, lo que ya marca una gran diferencia con la Corte anterior”.

Puso por ejemplo los acuerdos generales aprobados –entre ellos para desahogar los mil 500 asuntos heredados de sus antecesores– y la solicitud al nuevo Órgano de Administración Judicial para poner fin a remuneraciones fuera de la ley y revisar, con el mismo propósito, pensiones de los ministros en retiro.

Sobre los litigios de Ricardo Salinas Pliego, explicó que entre 2024 y 2025 sus abogados presentaron 72 recursos –impedimentos, reclamaciones y consultas–, pero la mayoría ya fue desechada y otros quedaron sin materia tras la renovación del pleno, quedando sólo cuatro vigentes contra Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y ella.

–¿Qué va a pasar ahora si quieren aplicar esa misma táctica contra los nuevos ministros? –se le preguntó.

–Nosotros podemos tener un criterio distinto de admisión de estos asuntos. En algún momento anterior, sin necesidad de ninguna ley, la Corte estableció que no recibía impedimentos una vez publicados los proyectos. En este caso podríamos, en principio, adoptar este criterio.

La nueva Corte, declaró, ya cumple con la obligación de publicar 100 por ciento de los proyectos, lo que, sumado a lo anterior, cerrará la puerta a nuevas maniobras dilatorias. Y también resolverá estos asuntos en seis meses, plazo que comenzó a correr desde el 1º de septiembre pasado.