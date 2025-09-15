Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 3

Para recibir opiniones de ajustes al gasto público del próximo año, la Cámara de Diputados hará seis foros de parlamento abierto, a principios de octubre, que se realizarán de manera paralela a las opiniones que presentan las comisiones sobre el presupuesto, que comenzará a discutirse a más tardar el 12 de noviembre en el pleno.

Según el calendario para la discusión y análisis del Paquete Económico, la Comisión de Hacienda prevé aprobar el 22 de septiembre el dictamen a las iniciativas presidenciales en materia de aranceles y de reforma a la Ley Aduanera, para que se discutan en el pleno el 23.

La Junta de Coordinación Política prevé que ese día se convoque a dos sesiones, una para la declaratoria de publicidad del dictamen, y una segunda para el debate y votación. El cálculo de la Cámara es que las comisiones del Senado avalen la minuta respectiva el 29 y al día siguiente el pleno.

La Comisión de Hacienda constituyó cuatro grupos de trabajo para analizar cuatro rubros de ingresos: aduanas, contrabando de combustibles y facturación falsa; IEPS, deuda y comercio exterior.

Esa instancia legislativa prevé que el dictamen de la Ley de Ingresos 2026, además de los aumentos incluidos en IEPS a la Ley Federal de Derechos, así como a los intereses por ahorros, se vote a más tardar el 18 de octubre, pues la fecha límite para que la Cámara la apruebe es el día 20.

Para explicar el Paquete Económico, se prevé que la comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno de la cámara se realice el 23 de septiembre.

De manera paralela, la Comisión de Presupuesto considera citar a comparecer a la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, el jueves de esta semana. Además, instalará los seis grupos de trabajo que llevarán a cabo las mesas de trabajo públicas, del 6 al 10 de octubre. Éstas son: desarrollo económico, perspectiva de género, desarrollo sustentable, desarrollo social, gobierno y gasto federalizado.

La comisión también debe aprobar a más tardar el 16 de octubre el dictamen de la cuenta pública 2023, que debe ser discutido y aprobado por la Cámara. Se espera que para el 4 de noviembre, la comisión se declare en sesión permanente, con objeto de comenzar el análisis del documento, que incluirá recortes y reasignaciones.