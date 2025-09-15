J

avier Aguirre y Memo Ochoa saben perfectamente que México no va a sobresalir en el Mundial del próximo año por la simple razón de que no tiene con qué, no se trabajó bien y se desperdició el ciclo desde Qatar. También se sabe que el Tri puede recibir una manita en el sorteo por ser local (bola fría y bola caliente en la tómbola), pero ambos personajes, en realidad, van por sus marcas personales: el Vasco dirigiendo por tercera vez en una Copa del Mundo, sin haber alcanzado el quinto partido en 2002 ni en 2010; no obstante, gozó de la determinación de Juan Carlos Bomba Rodríguez de ponerlo en el banquillo hacia 2026. Y Ochoa, recién contratado por el AEL Limassol, de Chipre, va por su sexto certamen. Ambos quieren inscribir sus nombres en la egoteca del futbol.

Al Vasco lo traicionan sus palabras. Hace no mucho dijo con gran énfasis que no iba a volver a dirigir al Tricolor, que era momento de dar la oportunidad a jóvenes técnicos, pero Rodríguez lo convenció con un sueldo millonario y la promesa de total apoyo. Avispado como es, Aguirre nunca quiso asumir un largo y desgastante cuatrienio; desde 2002 se lo ofrecieron, sin embargo, rechazó la oferta porque, explicó, “es complejo dirigir a la selección. Hay muchos intereses”. Es más, reconoció que hacia su primera Copa del Mundo, cuando se fue Alejandro Burillo “por lealtad me hubiera ido con él”. Tampoco se fue con la Bomba Rodríguez… Pronto se convertirá en el primero en dirigir a México en tres justas veraniegas.

Así pues, a casi 10 meses de que arranque el Mundial y 14 de haber tomado las riendas, seguimos esperando que Aguirre desempaque su veliz, ese donde almacena los tesoros recolectados durante más de 20 años de andar como técnico trotamundos, porque hasta ahora sólo ha mostrado un par de facetas de antaño conocidas; la de dicharachero en las ruedas de prensa y la de motivador en el vestidor. Seguro se aplicó en la zarandeada hacia sus pupilos tras el espantoso partido frente a Japón. Para el choque del martes ante Sudcorea hubo mejoría, no obstante, todo quedó en un par de empates. A los jilgueros de las televisoras no les quedó más que resaltar el crecimiento de los asiáticos, elevándolos casi a potencias.